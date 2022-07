Bahn schließt Video-Reise-Center am Nördlinger Bahnhof

Plus Der Bahnhof in Nördlingen wird barrierefrei. Doch nicht nur die Bauarbeiten sorgen für Unannehmlichkeiten: Der Videoraum wird für Monate geschlossen.

Kürzlich war es noch ein Gerücht, doch da sagte ein 83 Jahre alter Nördlinger schon: "Das wäre ein Schlag." Es ging um das Videoreisecenter am Bahnhof, ein Leser informierte uns, dass dieses womöglich geschlossen wird. Jetzt bestätigt die Bahn dieses Gerücht auf Anfrage unserer Redaktion.