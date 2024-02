Bauarbeiten für Wärmeleitung zum neuen Hallenbad starten

Auf Höhe von Landwirtschaftsschule und Sankt-Georg-Schule starten ab Mittwoch Fräsarbeiten im Gehweg. Außerdem steht eine halbseitige Straßensperrung bevor.

Für die Wärmeversorgung des neuen Nördlinger Hallenbads und der Hermann-Keßler-Sporthalle im Rieser Sportpark wird eine neue Wärmeleitung vom Heizzentrum zwischen der Landwirtschaftsschule Nördlingen und der Sankt-Georg-Schule benötigt. Die Bauarbeiten beginnen am Mittwoch, 14. Februar, mit Fräsarbeiten im Gehweg auf Höhe der beiden Schulen. Die Verlegung der Wärmeleitung ist zunächst in der Krankenhausstraße und anschließend in der Oskar-Mayer-Straße vorgesehen, wo eine halbseitige Sperrung der Straße erforderlich sein wird. Der Verkehr wird dann über eine Ampelanlage geregelt. Der Gehweg muss im Baustellenbereich komplett gesperrt werden. Die Gesamtfertigstellung ist im Juni 2024 geplant. (AZ)