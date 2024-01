Nördlingen

vor 42 Min.

Bauernprotest in Nördlingen: "Wir ernähren das Volk"

Rund 2300 Personen protestierten am Montag in Nördlingen auf der Kaiserwiese.

Plus Auf der Kaiserwiese stehen am Montag mehr als 1400 landwirtschaftliche Maschinen. Die Landwirte protestieren nicht nur gegen die Sparmaßnahmen beim Agrardiesel.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Es ist bitterkalt an diesem Januarmorgen, doch die Bauern hält das nicht auf. In aller Früh fahren sie mit ihren Traktoren los in Richtung Nördlingen. Auf der Bundesstraße B25 kommt es zu Verkehrsbehinderungen, in Nördlingen reiht sich am Inneren Ring Schlepper an Schlepper. Eigentlich soll die Kundgebung des Bayerischen Bauernverbandes um 10 Uhr auf der Kaiserwiese beginnen. Doch auch mehr als eine Viertelstunde später rollen noch immer Traktoren auf den Nördlinger Festplatz. Es ist ein beeindruckendes Bild: Schlepper an Schlepper, Fahrzeug an Fahrzeug parkt genau dort, wo nach Pfingsten wieder die Mess' gefeiert wird. Doch statt Feierstimmung herrscht Unmut.

Die Polizei berichtet am Mittag, dass mehr als 1400 Fahrzeuge auf der Kaiserwiese gestanden seien, etwa 2300 Menschen hätten sich an der Kundgebung beteiligt. Der überwiegende Teil von ihnen sind Landwirte. Und die haben erkennbar genug – von all dem, was die Bundesregierung ihnen da zuletzt aus ihrer Sicht so eingebrockt hat. Dass die Ampel mittlerweile einen Teil der Agrar-Sparmaßnahmen wieder zurückgenommen hat, spielt da keine Rolle mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen