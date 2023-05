Beleidigung in Heckklappe von Auto geritzt

In Nördlingen wird ein Auto zwei Mal beschädigt. In einem Fall kann der mutmaßliche Täter verfolgt werden, entkommt aber.

Bereits am Pfingstmontag ist ein Pkw in der Maria-Holl-Straße mutwillig beschädigt worden. Die unbekannte Person kratzte mit einem scharfen Gegenstand einen Namen in den Lack des Pkw. Am Dienstagabend wurde der Pkw erneut angegangen: Das Fahrzeug wurde rundherum zerkratzt und in die Heckklappe wurde nach Angaben der Polizei das Wort „ARSCH“ eingeritzt.

Die Person konnte bei der Tatausführung beobachtet und auf der Flucht kurz verfolgt werden. Leider verlor der Geschädigte diese dann aus den Augen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Nördlingen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

