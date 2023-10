Blackout in Nördlingen: Stadt übt für den Katastrophenfall

Am Freitagnachmittag wird in Nördlingen geprobt, ob die Alarmierung im Ernstfall funktioniert. Für die Bevölkerung gibt es im Notfall 15 Anlaufstationen.

Es ist ein ruhiger Freitagnachmittag, im Nördlinger Rathaus ist es dunkel und still. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich schon ins Wochenende verabschiedet. Oberbürgermeister David Wittner ist noch in seinem Büro, erledigt Geburtstagspost. Da gibt sein Handy plötzlich einen sirenenartigen Ton von sich. "Katastrophenfall" ist auf dem Handydisplay zu lesen, "Alarm für die Verwaltung der Stadt Nördlingen".

Glücklicherweise handelt es sich am Freitag nur um eine Übung. Angenommen wird, dass es einen Brand im Umspannungswerk am Luntenbuck in Nördlingen gegeben habe. Die Folge, so das Szenario weiter: Stromausfall in der gesamten Stadt, Blackout. Die Verwaltung und die freiwilligen Feuerwehren trainieren, ob die Alarmierung klappt, ob alle verantwortlichen Personen erreicht werden können. Oberbürgermeister Wittner schaltet erst einmal das Licht im Rathausflur aus, schließlich würde das bei einem Blackout auch nicht mehr brennen. Dann läuft er in den historischen Sitzungssaal, in dem sonst die Ausschüsse des Stadtrats tagen oder sich Eheleute das Ja-Wort geben. Auf dem Weg trifft er bereits auf den ersten Mitarbeiter des Krisenstabs: Karl Stempfle, Leiter des Liegenschaftsamtes.

Im Katastrophenfall müssen die Bürger irgendwo unterkommen können

Stempfle sei deshalb mit im Krisenstab, erklärt Wittner, weil die Bevölkerung im Katastrophenfall im Zweifel in den Liegenschaften der Stadt untergebracht werden müsse. Nach und nach kommen die anderen Mitglieder: Vertreter von Rechts- und Ordnungsamt, von Baubetriebshof und den Stadtwerken. Ein Mitarbeiter der IT-Abteilung hat einen unscheinbaren Laptop dabei. Dessen Akku sei immer aufgeladen, betont Wittner und klickt sich durch eine Tabelle.

Oberbürgermeister David Wittner überprüft die Liste aller Einwohner, die auf einem extra dafür vorgesehenen Laptop immer wieder aktualisiert wird. Foto: Martina Bachmann

Darin sind alle Einwohner Nördlingens verzeichnet – mit Adresse und Altersangabe. In Krankenhäusern könnten die notwendigen medizinischen Geräte bei einem Blackout dank Notfallstromaggregaten weiterbetrieben werden, so der Oberbürgermeister. Doch man müsse auch an die vielen Menschen denken, die zu Hause gepflegt werden und dort beispielsweise auf ein Beatmungsgerät angewiesen seien. Daher sei es wichtig, die notwendigen Daten im Ernstfall zur Hand zu haben.

Es dauert nicht lange, dann ist der Krisenstab vollzählig. Alle Mitarbeiter der Verwaltung haben graue Warnwesten an, die Bevölkerung soll im Notfall gleich wissen, wen sie ansprechen kann. Stadtbrandinspektor Marco Kurz erläutert das Übungsszenario, dann wird geprüft, ob alle Feuerwehrhäuser im Stadtgebiet besetzt sind. Anschließend geht es zu einem der sogenannten Leuchttürme, einem Feuerwehrauto, das direkt vor Sankt Georg auf dem Marktplatz steht.

Lesen Sie dazu auch

Ein Blackout in Nördlingen: Per Funk Hilfe anfordern

Die Idee dahinter: Wenn der Strom ausfällt und das Handynetz nicht mehr funktioniert, gibt es an solchen Leuchttürmen Ansprechpartner, die per Funk Hilfe anfordern können, erklärt Kurz. Er testet am Freitagnachmittag die Sirene des Feuerwehrautos, prüft, ob er Lautsprecherdurchsagen machen kann.

Dieser Alarm ploppte am Freitagnachmittag auf dem Handy von Oberbürgermeister David Wittner auf. Glücklicherweise handelte es sich nur um ein Übungsszenario. Foto: Martina Bachmann

Wittner sagt, im Katastrophenfall könne man auch durch die Wohngebiete fahren und die Menschen mit solchen Durchsagen informieren. Auf den ersten Blick scheint an diesem Freitag alles zu klappen. Kurz kündigt dennoch eine Nachbesprechung an, denn es gebe noch Dinge, die man verbessern könne.

An folgenden Standorten stehen im Katastrophenfall Leuchttürme. Sie sind Anlaufstelle für die Bevölkerung, Notrufmeldestelle und dort gibt es auch Informationen:

Baldingen, Parkplatz Goldbachsaal, Talergasse 2a

Dürrenzimmern, Parkplatz Gemeindezentrum, Am Gemeindezentrum 2

Grosselfingen , vor dem Kindergarten/Gemeindesaal, Schlossstraße 11

Holheim, Parkplatz Gemeindezentrum, Nördlinger Straße 1a

1a Kleinerdlingen, Parkplatz Gemeindezentrum, Erninger Straße 46

Löpsingen, Parkplatz Gemeindehaus, Ortsstraße 23

Nähermemmingen, Dorfplatz, Egergasse 9–10

Pfäfflingen, Kirchplatz

Schähingen, Vorplatz Alte Schule , Kirchbergstraße 8

Der Flyer "Ratgeber Notfallvorsorge – richtiges Verhalten in Krisensituationen" ist ab sofort von der Stadt erhältlich.