Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr ein blaues Mountainbike an der HErmann-Keßler Halle demoliert. Der Täter hängte laut Polizei beide Bremsen aus und ließ Luft aus dem Vorderreifen, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 44 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)