Bußgeld, Fahrverbot: Polizei stoppt zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Bei Kontrollen in Nördlingen zieht die Polizei zwei Personen aus dem Verkehr. Sie hatten zu viel getrunken - das hat Folgen.

Die Polizei hat zwei Autofahrer in Nördlingen kontrolliert, die unter Alkoholeinfluss Auto gefahren sind. Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag um 23.20 Uhr Am Reißturm wurde bei einem 47-jährigen Pkw-Fahrer ein Alkoholwert von 0,8 Promille festgestellt, teilen die Beamten mit. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann erhält nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle, die am Freitag gegen 0.30 Uhr in der Wekhrlinstraße stattfand, wurde bei einem 25-jährigen Pkw-Fahrer ein Alkoholwert von 1,12 Promille festgestellt, wie es im Polizeibericht heißt. Hier wurde ebenfalls die Weiterfahrt unterbunden und aufgrund des hohen Alkoholwertes eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Mann erhalte eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)