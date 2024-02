Chiemgauer Volkstheater bringt in Nördlingen eine Komödie auf die Bühne

Plus Das Chiemgauer Volkstheater präsentiert die ländliche Komödie „Jetzt g’hörst der Katz!“. Vor allem im letzten Akt wird es turbulent.

Seit vielen Jahren sind die alljährlichen Gastspiele des Chiemgauer Volkstheaters ein fester Bestandteil im kulturellen Programm Nördlingens. Heuer präsentierten die Oberbayern den rund 300 Zuschauern im gut besuchten Stadtsaal Klösterle mit „Jetzt g’hörst der Katz!“ eine unterhaltsame und am Ende turbulente Komödie.

Im Zentrum der Geschichte stehen die beiden nicht mehr ganz taufrischen Schwestern Mena (Mona Freiberg) und Lore (Tina Kern), die zusammen mit ihrer Nichte Petra (Kristina Helfrich) in einem Drei-Frauen-Haushalt auf dem Dorf wohnen. Scheinbar durch Zufall gerät der charmante und eloquente Finanzberater Gerald Duttler (Andreas Kern) ins Haus und quartiert sich dort kurzfristig ein. Wegen seines sympathischen Auftretens und seines gewinnenden Wesens umgarnen ihn die drei Singledamen nicht nur, sondern vertrauen dem vermeintlichen Anlageprofi auch – heimlich und getrennt voneinander – ihre Ersparnisse an.