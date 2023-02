Claudia Roth in Nördlingen: "Ich vertrete Bayern mit vollem Herzen"

Beim Jahresempfang des Donau-Rieser Grünen-Kreisverbands machen die Redner deutlich, dass der ländliche Raum schön ist, aber auch vor Herausforderungen steht.

Vielleicht habe Markus Söder nicht verstanden, dass Schwaben in Bayern liegt, sagt Claudia Roth: Denn er sage immer, dass Bayern nicht im Bundeskabinett vertreten sei. Doch die Kulturstaatsministerin betont: "Ich bin in jeder Sitzung und vertrete Bayern mit vollem Herzen." Beim Jahresempfang des Donau-Rieser Kreisverbands der Grünen wird so manche Spitze gegen die Bayerische Staatsregierung verteilt. Doch es wird auch ernst im Nördlinger Schrannensaal und deutlich angesprochen, dass die Zeiten der Krise nicht einfach sind.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth entdeckt im Saal so manches bekannte Gesicht, die Politikerin hat auch familiäre Wurzeln in Nördlingen. Die Veranstaltung ist ein Auftakt in ein Wahljahr mit Land- und Bezirkstagswahlen im Herbst. Die beiden Kreisvorsitzenden Elisa Pfaff und Stefan Bieber begrüßen die Gäste, nicht nur Mitglieder, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter von sozialen oder religiösen Organisationen, von Verbänden und Vereinen wie der Feuerwehr. Pfaff sagt: "Gerade wir auf dem Land wissen, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt." Aber es gebe auch positive Seiten, und das liege an den vielen engagierten Menschen. Man habe Personen eingeladen, die sich für das Leben auf dem Land stark machten.

Donau-Rieser Grüne veranstalten Jahresempfang in Nördlingen

Oberbürgermeister David Wittner betont, dass sich die Stadt Nördlingen in den Bereichen Energie und Verkehrswende viel vorgenommen habe. Den meisten Menschen sei bewusst, dass man etwas gegen die Klimakrise tun müsse, der OB hofft, dass mit einem Abbau von Bürokratie mehr Tempo in die Sache komme. Die stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder spricht an, dass es klimafreundliche Mobilitätskonzepte brauche, im Landkreis habe man dafür einen neuen Nahverkehrsplan entwickelt.

Beim Jahresempfang dabei waren: (von links) Bezirksrat Albert Riedelsheimer, stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder, Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer, Kulturstaatsministerin Claudia Roth sowie die beiden Kreisvorsitzenden Elisa Pfaff und Stefan Bieber. Foto: Jan-Luc Treumann

Albert Riedelsheimer ist als Direktkandidat für den Bezirkstag aufgestellt, auch er betont den Nahverkehr. Als er an diesem Sonntagmorgen aus Donauwörth nach Nördlingen kam, sei er über eine gut ausgebaute Straße gekommen – doch in die Bahn werde viel weniger Geld gesteckt. Die Brezel werde gebaut, doch bei Radwegen diskutiere man über Flächenfraß. Im Bezirkstag habe man ein ambitioniertes Klimakonzept für einen klimaneutralen Bezirk Schwaben bis 2030 entwickelt, aber es gebe zu wenig Personal, um Sachen umsetzen zu können. Vor zehn Jahren sei in Bayern die Energiewende beschlossen worden, doch es sei nichts passiert: Bayern sei stehen geblieben.

Claudia Roth befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine

Ähnlich äußert sich Eva Lettenbauer, Direktkandidatin für den Landtag. Die Menschen lebten gerne im Landkreis, ob in der Stadt oder im kleinen Dorf – doch man müsse auch schauen, ob dieses Leben eine Zukunft habe. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, Betriebe, die langfristig denken, seien viel weiter als die Bayerische Landesregierung. "Unsere Region hat mehr verdient als eine ziellose Machtverwaltung einer großen Partei", so die Landtagsabgeordnete. In Vereinen säßen Menschen zusammen, überlegten gemeinsam, was die besten Ideen sind und packten sie an – so solle auch die Politik handeln. Lettenbauer sagt, sie freue sich, dass nun die Windenergie in Bayern aufleben könne. Aber auch im Nahverkehr müsse sich etwas tun, Lettenbauer spricht sich für die Hesselbergbahn und einen besseren Nahverkehr aus.

Dann tritt Claudia Roth ans Pult und wird für ihre Rede am Ende tosenden Applaus bekommen. Sie spricht über den Krieg in der Ukraine, dass Wladimir Putin gezielt Kultureinrichtungen attackiere, um das kulturelle Gedächtnis der Ukraine zu zerstören. Dass es für die Partei, die ja aus der Friedensbewegung komme, eine Herausforderung sei, sich mit Rüstungslieferungen auseinanderzusetzen. "Aber ich bin überzeugt, dass es richtig ist, den Menschen in der Ukraine mit Rüstungsgütern zu helfen, ihre Freiheit zu bewahren und dafür zu kämpfen." Denn wie sähe ein Frieden aus, wenn man sich unterordne, die Ukraine aufgebe? "Es wäre ein eiskalter Frieden und sicher kein Frieden für die Ukraine. Und für uns auch nicht."

Claudia Roth im Nördlinger Schrannensaal. Foto: Jan-Luc Treumann

Roth hebt hervor, was ihre grünen Ministerkollegen und -kolleginnen leisten, und nimmt sogar FDP-Verkehrsminister Volker Wissing in Schutz – wenn man nach Andreas Scheuer das Amt antrete, müsse man ganz weit vorn anfangen.

Roth betont, dass man sich in diesem Wahlkampf streitbar auseinandersetzen wolle, aber basierend auf einem fairen Umgang miteinander. Manche Kräfte am rechten Rand wollten die Demokratie nicht. Es sei wichtig, auf schwere Fragen keine einfachen Antworten zu geben. Das Ziel sei ein Wechsel in Bayern: Denn Bayern sei nicht die CSU – "das weiß der Oberbürgermeister genau", so Roth in Richtung Wittner. Bayern sei vielfältig, bunt "und sehr grün".

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von Heidrun Krech-Hemminger und Andreas Schneider.