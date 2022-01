Nördlingen

vor 32 Min.

Corona-Spaziergang und Demo zur gleichen Zeit in der Nördlinger Altstadt?

Plus Jusos, Grüne Jugend und Junge Union wollen ein Zeichen gegen sogenannte Spaziergänger setzen. Polizeichef und Oberbürgermeister hoffen, dass es friedlich bleibt.

Von Martina Bachmann

Die Jusos, die Grüne Jugend und die Junge Union aus Harburg, Nördlingen sowie Oberndorf-Eggelstetten eint normalerweise wenig – zu unterschiedlich sind die politischen Positionen der Jugendorganisationen von SPD, Grünen und CSU. Doch am kommenden Freitag haben sie ein gemeinsames Ziel: Auf dem Marktplatz in Nördlingen veranstalten sie ab 18 Uhr unter der Federführung der Jusos eine gemeinsame Demo für die Wissenschaft. Und das ist nicht ihr einziges Anliegen an diesem Abend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen