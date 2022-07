Dachbalken in Nördlingen gerät in Brand: 5000 Euro Schaden

In einem leer stehenden Haus in Nördlingen kommt es zu einem Feuer. Die Ursache ist noch unklar.

Die Nördlinger Feuerwehr hat in der Nacht auf Freitag gegen 2.15 Uhr einen glimmenden Dachbalken in einem leer stehenden baufälligen Haus in der Hahnengasse gelöscht. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben bislang noch unklar, die Ermittlungen diesbezüglich wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen können, nehmen die Beamten unter Telefon 09081/29560 entgegen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)