Dämmplatten qualmen: Nördlinger Feuerwehr rückt aus

Einer Anwohnerin fällt auf, dass eine Palette qualmt. Zunächst versucht die Polizei, zu löschen - dann muss aber doch die Wehr ausrücken.

Einer Anwohnern in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen ist am Samstagnachmittag aufgefallen, dass eine im Freien bei einer Baustelle gelagerte Palette qualmte. Es lag aber kein offenes Feuer oder ein sichtbarer Brand vor, teilt die Polizei mit.

Eine Streife löschte zunächst die Palette mit Holzfaserdämmplatten mittels Feuerlöscher ab. Jedoch reichte dies nicht aus, weshalb sich die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen noch um die Sache kümmerte. Es entstand nur ein geringer Schaden an mehreren Platten. Die Ursache konnte bislang nicht geklärt werden, womöglich kommt eine achtlos weggeworfene Zigarette in Betracht. (AZ)