Das kostet der Eintritt ins neue Nördlinger Hallenbad

Plus Der Nördlinger Stadtrat entscheidet, was die Tickets für Bad und Sauna kosten sollen. Man habe sich an den umliegenden Bädern orientiert, sagt OB Wittner.

Von Martina Bachmann

Bald soll am neuen Nördlinger Hallenbad Richtfest gefeiert werden. Dass es auf der Baustelle zügig vorangeht, kann man im Internet täglich beobachten. Die Stadt hat eine Webcam installiert, die alle fünf Minuten ein aktuelles Bild der Baustelle sendet. Schon in der nächsten Woche, so kündigte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann an, sollen die Deckenelemente montiert werden. Bis die ersten Rieserinnen und Rieser ihre Bahnen ziehen und in der Sauna schwitzen können, dauert es aber noch ein bisschen. Und jetzt steht auch fest, wie viel sie dafür bezahlen müssen.

Denn der Stadtrat hat am Dienstagabend hat eine sogenannte Entgeltordnung für die Nutzung des neuen Hallenschwimmbades verabschiedet. Oberbürgermeister David Wittner sagte, man habe zuvor eine sehr umfangreiche Analyse vorgenommen, sich genau angeschaut, was umliegende Bäder so verlangen – und liege jetzt "im Mittel". Es gebe einen großen Katalog an Ermäßigungen, so biete man unter anderem eine Geldwertkarte an: "Ich glaube, uns ist eine angemessene Tarifstruktur gelungen."

