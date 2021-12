Nördlingen

18:30 Uhr

Der "Malzboden" soll an die Wurzeln von Meyers Keller erinnern

Nördlingens Sterne-Koch Jockl Kaiser erläutert im Dachgeschoss von Meyers Keller, was in den nächsten dreieinhalb Monaten auf rund 170 Quadratmetern alles entstehen soll.

Plus Nördlingens Sterne-Koch Jockl Kaiser investiert an der Marienhöhe 750.000 Euro, um sein Wirtshaus für die Zukunft aufzustellen. Der Zeitplan ist ambitioniert.

Von Robert Milde

Wenn Nördlingens einziger Sterne-Koch Jockl Kaiser in diesen Tagen Besucher ins Dachgeschoss von "Meyers Keller" führt, dann steigt mit jeder Treppenstufe die Begeisterung des Gastronomen darüber, was in den nächsten Monaten in den altehrwürdigen Räumlichkeiten alles entstehen soll. Dort, wo früher Malz geschrotet und der Biersud angesetzt wurde, plant Kaiser auf rund 170 bis 180 Quadratmetern einen Veranstaltungsraum samt Showküche, der noch vor Ostern 2022 in Betrieb gehen soll. Neuhochdeutsch würde man wohl von einer Event-Location sprechen, Kaiser will ihn in Anlehnung an die frühere Nutzung "Malzboden" nennen. Für das Projekt nimmt der Gastronom, der in wenigen Wochen 60 Jahre alt wird, eine hohe sechsstellige Summe in die Hand.

