Diakon Jahnz: Eines Tages wird ein Sterbehilfeverein ins Heim kommen

Plus Noch ist wohl kein Sterbehilfeverein in einem Nördlinger Heim tätig. Doch für Mitarbeiter ist Suizid-Beihilfe ein Thema. Warum Stadtpfarrer Beck Sterbehilfe ablehnt.

Es sind Äußerungen, die man bisweilen von schwerstkranken und pflegebedürftigen Menschen hört: „Ich würde gerne sterben“ oder „wenn nur endlich Schluss wäre“. Das Bundesverfassungsgericht stellte ein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ fest, als es das Verbot der geschäftsmäßigen Suizid-Beihilfe im Jahr 2020 für nichtig erklärte. Seither wird über eine Neuregelung der Sterbehilfe diskutiert, zwei Gesetzentwürfe scheiterten vergangenes Jahr im Bundestag. In den Pflegeeinrichtungen ist das Thema assistierter Suizid aber angekommen.

Diakon Michael Jahnz veranstaltete Ende November einen Fachtag zu dem Thema „Assistierter Suizid und Altenhilfe“ in St. Vinzenz, zu dem etwa 30 Mitarbeiter aus sechs Rieser Pflegeheimen kamen. Ziel des Fachtags war es, die Mitarbeiter bei der Haltungsfindung zu unterstützen, erklärt Jahnz. Denn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlten sich im Umgang mit diesem sensiblen Thema von ihrem Träger im Stich gelassen.