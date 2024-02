Weihnachtsbeleuchtung: Die Einzelhändler in Nördlingen können nicht mehr zahlen

Plus Wenn sich kein großzügiger Spender findet, muss die Stadt auch künftig in Sachen Weihnachtsbeleuchtung in die Bresche springen, meint Martina Bachmann.

Die Debatte im Nördlinger Finanzausschuss am Montagabend hatte etwas von der Quadratur des Kreises: Auf der einen Seite forderten die Räte, dass die Weihnachtsbeleuchtung auch in den kommenden Jahren so bleiben soll, wie sie jetzt ist. Um auf der anderen Seite aber gleichzeitig deutlich zu machen, dass ja nicht immer die Stadt das Defizit eben jenes Lichterglanzes begleichen kann. Da fragt man sich: Wer soll es denn dann bezahlen?

Die Einzelhändler in der Stadt werden es sicher nicht können. Sie haben derzeit zu kämpfen: Bei vielen Menschen sitzt das Geld nicht mehr so locker, weil alles teurer geworden ist. Andere dagegen bestellen sich lieber billige Fummel aus China, die per Post direkt ins Haus geliefert werden. Da noch einen extra Hunderter oder Tausender für die Weihnachtsbeleuchtung locker machen? Zumal einige Händler ihren Kunden künftig die von der Stadt neu eingeführten Parkgebühren erstatten wollen? Das ist sicher nicht drin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen