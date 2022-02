Die Energiewende wird teuer - was auf die Menschen im Ries zukommt

Plus Raus aus Atom und Kohle, dafür Sonne, Wind und Biogas: Was sich einfach anhört, ist ein Mammutprojekt. Im Nördlinger Rat werden die Hürden deutlich.

Noch produzieren drei Atomkraftwerke in Deutschland Strom. Doch auch diese drei letzten Meiler sollen bis Ende des Jahres abgeschaltet werden. Zudem plant die Bundesregierung den Kohleausstieg bis 2038, setzt vor allem auf erneuerbare Energien. Wie ambitioniert dieser Plan ist und wie teuer er für den Verbraucher werden könnte, wurde jetzt im Nördlinger Stadtrat deutlich.