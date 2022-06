Die Landeskirchliche Gemeinschaft bekommt ein neues Gemeindezentrum

Ein neues Gemeindezentrum für die Landeskirchliche Gemeinschaft wird am Wochenende eingeweiht. Durch ehrenamtliche Arbeit wurde viel Geld gespart.

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Nördlingen wird am 3. Juli um 10.30 Uhr ihr neues Gemeindezentrum in der Kerschensteiner Straße 1 einweihen. Sie besteht seit bald 100 Jahren als Ortsgruppe des Hensoltshöher Gemeinschaftsverbandes und hat Mitglieder in Nördlingen und in den umgebenden, traditionell protestantischen Riesgemeinden. Die Gemeinschaftsbewegung entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts, weil vielen Christinnen und Christen das geistliche Leben in den Amtskirchen (Landeskirchen) für ihre persönliche Gottesbeziehung und Lebensgestaltung nicht ausreichte. Der Hensoltshöher Verband arbeitet am Aufbau der Evangelischen Landeskirche in organisatorischer Eigenständigkeit mit und führt die gemeindlichen Amtshandlungen gemäß Vereinbarungen mit der Landeskirche durch.

Bis 2020 war die Nördlinger Gemeinschaft in der Hinteren Reimlinger Gasse beheimatet; vor einigen Jahren fasste sie den Entschluss, das Gewerbeobjekt (zwei Ladenzeilen mit Querbau) in der Kerschensteiner Straße zu erwerben und dort ein Gemeindezentrum einzurichten.

Gottesdienstraum mit 200 Plätzen für die Landeskirchliche Gemeinschaft

Eine Investition im Millionenwert, die im Wesentlichen durch freiwillige Spenden möglich war sowie durch ehrenamtlich erbrachte Arbeitsleistungen. Laut Martin Weiß, dem ehrenamtlichen Baukoordinator, sind allein durch die "Wochenendschichten" Arbeitsleistungen in der Größenordnung von fünf "Mannjahren" erbracht worden.

Kinderzimmer: Nebenraum zum Gottesdienstraum. Hier können sich Kinder aufhalten und betreut werden, und die Eltern können vom Gottesdienstraum aus Kontakt halten. Foto: Friedrich Wörlen

Entstanden ist ein Treffpunkt für Alt und Jung von beachtlicher Großzügigkeit und Vielseitigkeit. Vom Eingangsfoyer aus geht es nach rechts zum Gottesdienstraum mit 200 Plätzen (und Fenster zum angrenzenden Raum für Kinderbetreuung, während die Eltern am Gottesdienst teilnehmen). Linker Hand sind Räume verschiedenen Zuschnitts für verschiedene Veranstaltungs- und Aktivitätsformate – mit großzügig geplanter Küche. Jugendarbeit, Kindergottesdienst und Verwaltung haben ihre eigenen, geräumigen und zum Teil außerordentlich gemütlich ausgestatteten Zimmer.

Gemeindepastor Günter Gutmann sagt: "Wir freuen uns und sind dankbar, dass das Projekt ohne größere Unfälle durchgezogen werden konnte, und dass wir unseren Mitgliedern und Freunden einen einladenden und zeitgemäßen Treffpunkt anbieten können." Zur Einweihung des neuen Gemeindezentrums haben sich namhafte Ehrengäste für Grußworte angesagt; zum Tag der offenen Tür ist die Öffentlichkeit eingeladen, ebenso zum abschließenden Gospel-Konzert des Sing@Life-Gospelchors um 16.30 Uhr.

