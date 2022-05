Die Orgel von Sankt Josef erklingt wieder

Plus Zum Patroziniumsfest segnet Stadtpfarrer Benjamin Beck die renovierte Orgel. Helmut Scheck wird für sieben Jahrzehnte Organist ausgezeichnet - und ist in der Kirche zu hören.

Mehrere Gründe zur Freude gab es bei der Katholischen Pfarrgemeinde St. Josef in Nördlingen: Die 1975 installierte Orgel wurde von der nach Wassertrüdingen umgezogenen Firma Deininger und Renner GmbH aufwendig überholt, konnte wieder in Betrieb genommen werden und wurde aus diesem Anlass feierlich gesegnet. Und Helmut Scheck, der seit Anbeginn als versierter und engagierter Organist der Gemeinde tätig war, wurde für 70-jährige Dienste geehrt.