Die Stadt Nördlingen unterstützt Kitas mit einem Zuschuss

Für eingruppige Kita-Einrichtungen in Nördlingen gibt es sogar 9000 Euro Zuschuss pro Jahr. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Die Stadt Nördlingen fördert Kitas in Zukunft mit einem freiwilligen, pauschalen Zuschussbetrag. Laut einer Pressemitteilung liegt der Betrag pro Gruppe bei 5000 Euro pro Jahr beziehungsweise 9000 Euro pro Jahr bei eingruppigen Einrichtungen. Dieser Beschluss des Stadtrates gilt ab dem Rechnungsjahr 2023 für von der Stadt bedarfsanerkannte Kita-Plätze.

Oberbürgermeister David Wittner sagt: "Die Zusammenarbeit im Bereich der Kindergärten und Krippen ist seit vielen Jahren sehr gut und vertrauensvoll. Es freut mich daher sehr, dass der Stadtrat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, die Einrichtungen der kirchlichen und freien Träger durch die pauschale Defizitbeteiligung weiter zu entlasten."

Zuschuss der Stadt Nördlingen für Kitas ist eine freiwillige Leistung

Die Defizitbeteiligung stelle eine freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch dar und diene der Verringerung von Betriebskostendefiziten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Darüber hinaus erhalten die Einrichtungen weitere Unterstützungsleistungen, wie die gesetzlichen Förderbeträge nach dem sogenannten BayKiBiG sowie Zuschussleistungen für Investitionen und Generalsanierungsmaßnahmen.

"Als Kommune können wir jedoch nur bedingt gegensteuern. Die Finanzierung der frühkindlichen Bildung und Betreuung in Deutschland muss dringend überarbeitet werden, damit Träger auskömmlich wirtschaften können", appelliert Wittner an die Verantwortlichen in Bund und Land. (AZ)