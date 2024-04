Dieb bricht in Geschäft ein und flüchtet mit dem Tresor

Die Polizei meldet einen Einbruch in einem Bekleidungsgeschäft. Der Täter erbeutet einen Tresor samt Bargeld. Jetzt suchen die Beamten Zeugen.

9000 Euro hat ein Unbekannter in einem Bekleidungsgeschäft in Nördlingen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Die Summe befand sich in einem Tresor, den der Dieb kurzerhand mitnahm. Der Täter soll zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16.15 Uhr, in das Bekleidungsgeschäft in der Raiffeisenstraße eingebrochen sein. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)