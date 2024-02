Diese Rieserin will eine Augenklinik in Tansania gründen

Aus einem Nebenprojekt der SPN-Schule in Kabuku soll Großes werden. Mit Rieser Hilfe und dem Einsatz von Jenniver Gebhardt können Kinder erstmals richtig sehen.

Als Rainer Hertle (SPN Schwaben Präzision) im August 2023 nach Tansania reiste, um bei der Einweihung der SPN-Schule dabei zu sein, wurde er von seiner Lebensgefährtin Jenniver Gebhardt begleitet. Bei der Besichtigung einer Tagesklinik in Kabuku, die von den Usambara-Schwestern geleitet wird, kam sie in Kontakt mit einer Schwester, die gerade eine Augenoptik-Station für die Klinik aufbaut.

Jenniver Gebhardt aus Alerheim war sofort begeistert vom unglaublichen Engagement der Usambara-Schwestern, insbesondere der Schwester Jenny aus Kakubu. Und von deren Bemühungen, mit einfachsten Mitteln Brillen für Bedürftige anzufertigen sowie ihren Bestrebungen, langfristig auch Operationen zur Heilung des grauen Stars anzubieten, unter dem viele Menschen auch in Afrika leiden. Die Rieserin weiß aus ihrem mehrjährigen Aufenthalt in Indien, dass der graue Star mit einer simplen OP besiegt werden kann, aber in vielen Ländern diese OPs für arme Menschen nicht zur Verfügung stehen.

3000 Euro für Augenklinik gesammelt

Dabei dauert eine solche Operation nur wenige Minuten und für einen Menschen endet damit ein Leben in Dunkelheit. „Ich war so fasziniert von dem Team um Schwester Jenny, weil sie für ihre Patienten brennen und alles daran setzen, damit sie den Kindern, aber auch vielen Erwachsenen, irgendwie helfen können“, sagt Jenniver Gebhardt, „und deshalb habe ich mich spontan entschlossen, mich dort einzubringen und zu helfen." Über einen Online-Spendenaufruf wurden bis November letzten Jahres 3000 Euro gesammelt, die von „Vier Steine für Afrika“ (Hilfeverein von Martin Stumpf) direkt nach Tansania gesandt wurden.

„Schwester Jenny begann vor Ort sofort mit ihrer Arbeit und seitdem kommen wöchentlich Dankes-Nachrichten und Fotos von Kindern, die dank der gespendeten Brille zum ersten Mal richtig sehen konnten sowie von Erwachsenen, die dringend eine Sehhilfe benötigt hatten. Es ist unglaublich, wie dankbar die Leute über unsere Spenden sind.“ Deshalb will Jenniver Gebhardt jetzt noch mehr tun, und hat die Gründung einer Augenklinik in Tansania „zu ihrem Projekt“ gemacht. „Die Schwestern dort sind engagiert, inspiriert und begeistert von dem, was sie mithilfe unserer Spenden dort auf die Beine stellen können. Eine spezielle Augenklinik ist ihr größter Wunsch. Und ich möchte ihnen diesen Wunsch mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger hier erfüllen“, sagt Jenniver Gebhardt.

Sie meint, dass allein für Geräte um die 20.000 Euro nötig sein werden, den Gesamtbedarf an Investitionen schätzt sie auf 40.000 Euro. „Ich werde mich diesem Projekt mit ganzem Herzen widmen und verspreche, dass jeder gespendete Euro auch dort ankommt, wo er hingehört – zu den bedürftigen Menschen in Tansania.“ Sie hofft deshalb auf Spenden an Vier Steine für Afrika e.V., DE37 7206 9329 0000 526800 bei der RVB Ries eG unter dem Verwendungszweck „Brillen für Tansania“. Und sie verspricht, für die sinnstiftende Verwendung geradezustehen und regelmäßig über das Projekt zu berichten.

