Diese Stücke sind 2023/24 im Nördlinger Theaterprogramm geplant

Unter anderem soll in Nördlingen ein Stück von Ferdinand von Schirach aufgeführt werden. Was die Karten kosten werden und was sonst noch alles auf die Bühne kommt.

Ein breiter Themenmix wurde und wird den Bürgerinnen und Bürgern in der aktuellen Theatersaison in Nördlingen geboten: Da war die Komödie "Der Vorname", die das Publikum begeisterte, aber auch das vielleicht nicht ganz leicht verdauliche Schauspiel "Tyll". Im Mai wird noch "Willkommen bei den Hartmanns" aufgeführt – es sind die Stücke, die in der Hochphase der Corona-Pandemie verschoben und nun nachgeholt wurden. Doch schon längst sind die Planungen für die Saison 2023/24 angelaufen.

Wie Rudi Scherer vom Sachgebiet Kultur und Generationenarbeit schilderte, bietet die Stadt Nördlingen seit 1977 ein eigenes Kulturprogramm an. Das sei früher umfangreicher gewesen und liege nun bei noch sechs Veranstaltungen. Für diese engagiere man aber bekannte und beliebte Schauspieler.

Diese Theaterstücke holt die Stadt 2023/24 nach Nördlingen

Scherer gab nun im Haupt- und Finanzausschuss einen Ausblick auf die kommende Spielzeit: Es gebe 420 Sitzplätze, durch Umbau, eine Verbesserung der Technik, aber auch Brandschutzvorgaben aus den vergangenen Jahren seien ein paar Plätze weggefallen. Aktuell gibt es 185 Abonnenten, die größtenteils schon lange dabei seien – doch in den vergangenen Jahren habe man auch eine jüngere Zielgruppe dazugewonnen. Scherer und seine Nachfolgerin Franziska Emmerling haben nun das neue Programm aufgestellt.

Beziehungsthemen werden in den Stücken "Das perfekte Geheimnis" und "Ein geheimer Trick" bearbeitet, Geschichtliches in "Die Reise der Verlorenen". Das Thema Sterbehilfe wird in Ferdinand von Schirachs "Gott" angesprochen, weitere Stücke sind "Bezahlt wird nicht" und "Die Falle". Die Stücke werden zwischen dem 10. Oktober 2023 und dem 18. März 2024 aufgeführt. Emmerling sagte zum Programm: "Wir haben darauf geachtet, dass wir eine gute Mischung haben, Filminszenierungen, bekannte Schauspieler aus dem Fernsehen, was Lustiges, auch was Forderndes."

Preise werden leicht erhöht

Da die Aufführungspreise steigen, schlug Scherer auch eine moderate Preiserhöhung vor: Im Abonnement sollen die Preise um zwei Euro steigen, bewegen sich somit zwischen 120 Euro (Rang I) und 104 Euro (Balkon). Einzeltickets werden einen Euro teurer, hier reicht die Spanne jeweils von 26 bis 21 Euro, nur das Stück "Bezahlt wird nicht" ist etwas günstiger.

Rita Ortler (SPD) sah es als "starkes Zeichen", dass hier nur die Preise minimal erhöht werden, während in anderen Bereichen die Kosten um 20, 30 Prozent steigen. Ortler wollte aber wissen, was das die Stadt kostet. Scherer erläuterte, dass die Kosten für das Theater bei 60.000 Euro liegen und man 35.000 Euro Einnahmen erzielen wolle. Die Kleinkunstveranstaltungen kosten die Stadt insgesamt 15.000 Euro bei 10.000 Euro Einnahmen. Was dort geboten wird, entscheidet sich laut Scherer eher kurzfristig.

Oberbürgermeister David Wittner betonte, dass es kein unerheblicher Beitrag sei, den die Stadt für das Kulturleben leiste. Die Ausschussmitglieder stimmten der Stückauswahl und der Preisstruktur zu.