Dieses Jahr dürfen in Nördlingen nur die Kinder Karussell fahren

Plus Traditionell durften die Erwachsenen am letzten Tag des Weihnachtsmarktes auf dem Kinderkarussell ihre Runden drehen. Warum das nicht mehr geht.

Seit genau 20 Jahren gibt es das Erwachsenen-Karussellfahren zum Abschluss des Nördlinger Weihnachtsmarktes. Dabei wird um freiwillige Spenden für den guten Zweck gebeten und im Durchschnitt sind dabei jedes Jahr rund 700 Euro zusammengekommen. Karussell-Inhaber Otto Kauffmann erläutert, warum die liebgewonnene Tradition heuer – und auch in Zukunft – nicht mehr stattfinden kann.