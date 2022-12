Nördlingen, Donauwörth

18:10 Uhr

Go-Ahead startet auf den Schienen im Landkreis

Plus Wo neue Züge fahren, sind Fahrgäste beeindruckt. Einiges muss sich nun einspielen. Zwischen Donauwörth und Aalen sind noch ältere Garnituren unterwegs.

Von , Stefan Krog und Verena Mörzl Helmut Bissinger , Stefan Krog und Verena Mörzl

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead hat am Sonntagmorgen den Betrieb im Nahverkehrsnetz der Region aufgenommen. Allerdings kam es am Morgen zu einigen Verspätungen infolge von Fahrzeugstörungen, die sich bis zum frühen Nachmittag auswirkten. Die eigentliche Feuertaufe steht dem Betreiber am Montag bevor, wenn der Pendlerverkehr im Großraum Augsburg zu bewältigen ist. Go-Ahead betreibt für die kommenden zwölf Jahre das Netz rund um Augsburg auf den Strecken nach München, Ulm und Donauwörth/Treuchtlingen und Nördlingen/Aalen. Passagiere und Bedienstete gaben am Sonntag in Nördlingen und Donauwörth ein erstes Fazit ab.

