Nördlingen

vor 31 Min.

Drei Frauen bei Unfall in Nördlingen verletzt

Drei Frauen sind bei einem Unfall am Donnerstag in Nördlingen verletzt worden.

Bei einem Autounfall in Nördlingen werden drei Frauen verletzt. Eine 21-Jährige will nach rechts in Richtung Kaiserwiese abbiegen. Dabei gerät sie auf die Gegenfahrbahn.

Drei Frauen sind bei einem Unfall in Nördlingen am Donnerstag gegen 8.20 Uhr verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 21-Jährige auf dem Inneren Ring stadtauswärts und bog dann nach rechts auf den Parkplatz zur Kaiserwiese ab. Dabei fuhr sie allerdings nicht auf ihrer Fahrbahnseite, sondern auf der Gegenfahrbahn, sodass sie mit einer entgegenkommenden 35- jährigen Autofahrerin kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen sowie die Beifahrerin der 35-Jährigen leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9700 Euro. (AZ)

