Drogenkontrolle in Nördlingen: Mann würgt Drogen vor den Beamten herunter

Ein Mann wird von der Polizei kontrolliert, er hat Marihuana dabei. Als er die Drogen herausgeben soll, würgt er einen Teil davon herunter.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen 37-Jährigen in der Würzburger Straße in Nördlingen einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann im Besitz von Marihuana war, wie es im Polizeibericht heißt. Bei der Herausgabe der Drogen soll der Mann plötzlich einen Teil davon in seinen Mund gesteckt und es heruntergewürgt haben.

Ein Teil der Drogen konnte allerdings noch sichergestellt werden, teilt die Polizei mit. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

