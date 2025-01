Ehrungen im Altenheim St. Vinzenz

Auch dieses Jahr konnten im Rahmen der jährlichen Personalfeier wieder einige langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt werden. Die neue Heimleiterin Patricia Feldmeier eröffnete die Feier im festlich geschmückten Atrium und freute sich, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Sie bedankte sich für die hervorragende Arbeit, die in sämtlichen Bereichen im Altenheim St. Vinzenz, in der Tagespflege St. Vinzenz und in der Ambulanten Pflege St. Vinzenz geleistet wurde. Im Anschluss richtete der Vorsitzende des Aufsichtsrates des Vereins Pflege St. Vinzenz Nördlingen, Blasius Wizinger, ein paar Worte an die Anwesenden. Mit großer Wertschätzung bedankte auch er sich bei allen Mitarbeitenden sowie den Aufsichtsratsmitgliedern und ehemaligen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Ehe die hauseigene Küche alle mit einem leckeren 3-Gänge-Menü verwöhnen durfte, wurden von Feldmeier und Wizinger noch elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für langjährige Treue geehrt. Als neue Heimleiterin ging Patricia Feldmeier in den Tagen vor der Feier durchs Haus und erkundigte sich bei den Kolleginnen und Kollegen nach besonderen Eigenschaften der zu ehrenden Personen. Mit kleinen Anekdoten umschrieb sie dann die jeweiligen Mitarbeitenden mit diesen Eigenschaften, bevor letztendlich der Name genannt wurde - natürlich wussten die meisten bereits anhand der Beschreibungen, um wen es sich handelte. Von links nach rechts: Heimleiterin Patricia Feldmeier, Andreas Hurler (25 Jahre), Nisso Metelke-Resech (25), Martina Grimm (10), Luitgard Schmidt (15), Uwe Kirsch (25), Aufsichtsratsvorsitzender Blasius Wizinger Sitzend: Petra Ott (35), Ludmilla Anton (25), Bettina Hänlein (25) Es fehlen: Angelika Schäfer (10) Jessica Schneider (10) und Sonja Reinle (20)

