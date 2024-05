Nördlingen

Ein Haus bauen? "Die Leute können es nicht mehr bezahlen."

Plus Der Stadtrat legt die Preise für das Baugebiet in Schmähingen fest. Die Nachfrage nach Baugrund in Nördlingen ist drastisch gesunken. Das hat Folgen, auch für Handwerker.

Von Martina Bachmann

Es ist noch nicht lange her, da waren Bauplätze ungefähr so begehrt wie frisch gebackene Brezeln an einem Samstagmorgen. Jeder wollte sie haben, jeder wollte der Erste sein. Doch das hat sich in der jüngsten Vergangenheit drastisch verändert, auch in Nördlingen. Selbst nach mehreren Ausschreibungsrunden bleibt die Stadt auf ihrem Baugrund sitzen. Kämmerer Bernhard Kugler sagt, in seinen 31 Dienstjahren habe er solch eine Situation noch nicht erlebt: "Sonst war immer gleich alles weg."

In Nähermemmingen hat die Stadt aktuell noch drei Bauplätze im Angebot, allerdings dürfen die derzeit nur an Ortsansässige abgegeben werden. In Kleinerdlingen sind noch fünf Plätze für Kettenhäuser frei, zudem zwei für Doppelhaushälften und vier Einfamilienhausplätze für Ortsansässige. In Löpsingen konnten von den 36 neuen Bauplätzen erst zwei verkauft werden, trotz mehrere Ausschreibungsrunden, berichtet Kugler: "Vor drei oder vier Jahren wären die schon längst alle weg gewesen." In Schmähingen wurde jüngst ein neues Baugebiet erschlossen. Dort gibt es zehn Bauplätze für Einfamilienhäuser und zwei für Doppelhaushälften. Am vergangenen Dienstag beschloss der Stadtrat, den Quadratmeter für 130 Euro zu verkaufen. So viel kostet er auch in Löpsingen, in Kleinerdlingen sind es 140 Euro.

