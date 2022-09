Einbruch in Nördlinger Gewerbegebiet: 20.000 Euro Schaden

In Nördlingen kam es am vergangenen Freitag zu einem Einbruch im Gewerbegebiet. Sogar Tresore wurden laut Kripo aufgeflext.

Wohl zwei Personen sind am vergangenen Freitag, 23. September, gegen 2.45 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Firma im Gewerbegebiet in der Fritz-Hopf-Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Hierzu hebelten die Täter zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf, bevor sie dann im Gebäudeinneren nahezu alle Räumlichkeiten durchsuchten und etliche Schränke aufbrachen.

Letztlich sollen die unbekannten Personen auch noch zwei Tresore aufgeflext und daraus Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich entwendet haben, bevor sie mit ihrer Beute das Firmenanwesen wieder verließen. Der von den Einbrechern angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise unter Telefon 09071/560. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen haben, die auffällig an dem Tatobjekt vorbeigefahren sind beziehungsweise in der Nähe geparkt haben. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben