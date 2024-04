Einbruchserie in einer Nacht: Über 8000 Euro Sachschaden

Gleich diverse Einbrüche meldet die Polizei. Die Beamten vermuten, dass die Taten von denselben Personen begangen wurden. In einem Fall wurde ein Tresor aufgebrochen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben mehrere Einbrüche in Nördlingen stattgefunden, wie die Polizei berichtet. In Baldingen wurde das Vereinsheim der Goldbachschützen aufgebrochen. Der Täter brach den dortigen Tresor auf und entwendete etwa 1000 Euro. Bei seiner Tat verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. In der Nacht wurde außerdem der Kiosk im Ochsenzwinger und das Kassenhäuschen der Freilichtbühne aufgebrochen und durchwühlt. Die Person konnte hier nichts erbeuten, verursachte aber einen Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

In derselben Nacht sei auch versucht worden, in die Physiotherapiepraxis in der Reimlinger Straße sowie in die ambulante Pflege An der Reimlinger Mauer einzubrechen. Hier sei es dem Täter nicht gelungen, in die Gebäude einzudringen, die Person verursachte allerdings einen Sachschaden in Höhe von rund 2100 Euro.

Die Polizei Nördlingen vermutet, dass bei diesen Taten der oder die gleichen Täter agierten. Es werde dringend um Hinweise zu den Taten gebeten. Diese werden unter Telefon 09081/2956-0 entgegengenommen. (AZ)