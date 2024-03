Einmal bezahlt, dreimal ins Auto gepackt: Frau klaut in Baumarkt

Gerade einmal 34 Euro "erbeutete" eine 62-Jährige in einem Nördlinger Baumarkt. Bei ihrem Diebstahl wurde sie beobachtet.

Drei Pflanzengestecke im Auto aber nur eines bezahlt: Das wird jetzt für eine 62-Jährige Konsequenzen haben. Die Frau kaufte laut Polizeibericht am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, in einem Baumarkt in Nördlingen ein Gesteck. Eine Angestellte des Marktes konnte anschließend beobachten, wie die Frau noch zwei weitere Pflanzengestecke von der Freifläche nahm und in ihren Pkw lud. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 34 Euro. (AZ)