Varta kündigt Stellenabbau und Neustrukturierung an: Was dazu bekannt ist

Plus Varta plant, mit neuen Aktien 50 Millionen Euro einzunehmen. Gleichzeitig kündigt der Konzern an, Personalkosten einzusparen. Das sagt die IG Metall zu den Plänen.

Der Aktienkurs von Varta fiel am Montagmorgen: Ging es noch mit nicht ganz 29 Euro ins Wochenende, sackte der Kurs zum Börsenstart direkt auf 25,17 Euro ab. Am Morgen hatte der Konzern eine Mitteilung zu Neuerungen versandt: Die beinhaltet, dass der Konzern neues Kapital bekommt, aber auch Stellen abbaut. Doch wie sich das auf die Standorte auswirkt, ist noch unklar.