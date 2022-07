Entscheidung gefallen: Das EGM-Center bekommt eine Apotheke

Seit Jahren wird im Nördlinger Stadtrat diskutiert, ob es eine Apotheke am Baldinger Einkaufscenter geben soll. Nun wurde wieder abgestimmt.

Schon im Jahr 2008 ist darüber diskutiert worden, ob es eine Apotheke am Nördlinger EGM-Center geben soll, schilderte Wolfgang Goschenhofer (Grüne/Frauenliste) in der Vollsitzung des Stadtrates am Donnerstagabend. Bereits einen Tag vorher wurde im Bauausschuss darüber beraten. Jetzt stand erneut eine Entscheidung an.

Eine Mehrheit des Gremiums stimmte zu, dass sich eine Apotheke an der Raiffeisenstraße 4 ansiedeln dürfe. Sieben Rätinnen und Räte lehnten das ab. Als Nächstes müssen der Stadt die dafür nötigen Bebauungsplanunterlagen vorgelegt werden.

Apotheke kommt ins EGM-Center in Nördlingen

Die Stadt hatte eine erneute Stellungnahme von Dr. Manfred Heider eingeholt, der im Jahr 2017 das Einzelhandelskonzept der Stadt Nördlingen erstellt hatte. In seiner neuesten Stellungnahme schilderte dieser, dass eine Ansiedlung am EGM mit den Zielen der Einzelhandelsentwicklung der Stadt Nördlingen in Einklang zu bringen sei. Ursprünglich war eine Schwächung der Altstadt befürchtet worden und wird es teilweise noch immer.

