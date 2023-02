Vor Ort im Erdbebengebiet in der Türkei: "Es ist wie eine Hölle"

Imam Hanifi Neseli: "Ich komme aus dem Bezirk Iskenderun in Hatay, einer der am stärksten vom Erdbeben betroffenen Städte. Ich bin Religionsreferent in der Nördlinger Moschee. Ich bin nachts vom Handyanruf meiner Schwester aufgewacht. "Es gab ein Erdbeben in der Türkei, wir haben sehr gezittert, wir sind kaum raus gekommen", sagte sie. Wir haben in Deutschland sofort den Fernseher angemacht. Wir haben das Erdbeben der Stärke 7,7 gesehen. Wir fragten unsere Verwandten dort nach Nachrichten und bekamen ihre guten Nachrichten. (...) Es ist nicht in Worte zu fassen, dass unsere in Deutschland lebenden Auswanderer zusammenkommen und finanziell ihr Bestes für ihre Angehörigen und ihr Volk in der Türkei geben. Wo immer es Menschen gibt, die auf Hilfe angewiesen sind, haben die Türken ihnen zur Seite gestanden und sind es auch weiterhin. An dieser Stelle möchte ich unserem Bürgermeister von Nördlingen danken, der uns bei dieser großen Katastrophe begleitet und unseren Schmerz geteilt hat, und unseren deutschen Bürgern, die ihre Hilfe nicht gescheut haben. Hinweis: Vergessen wir nicht, dass Naturkatastrophen uns alle betreffen und nur diejenigen, die Mitgefühl im Herzen haben, Gutes tun können."