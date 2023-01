Erinnerungen aus Nördlingen an Rosi Mittermaier

Plus Rosi Mittermaier macht während ihrer Karriere Halt im Ries. Beim Presseball der Rieser Nachrichten im Jahr 1983 zeigt sie sich als überaus freundlich und sehr herzlich.

Der am Donnerstag verstorbene Ski-Superstar Rosi Mittermaier hat auch im Ries bleibende Erinnerungen hinterlassen. Unter anderem ehrte sie mit Ehemann Christian Neureuther und Fußball-Legende Gerd Müller verdiente Sportlerinnen und Sportler auf der Bühne des Presseballs der Rieser Nachrichten im September 1983.