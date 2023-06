Fahrzeug kollidiert mit Senkpoller in der Baldinger Straße: 6000 Euro Sachschaden

Ein heruntergefahrener Senkpoller fährt genau in dem Moment wieder nach oben, als ein Pkw-Fahrer die Stelle passiert. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Verkehrsteilnehmer ist am Freitagnachmittag mit seinem Pkw stadteinwärts gefahren. Ein Senkpoller, der an der Baldinger Straße angebracht ist, wurde durch einen Berechtigten heruntergefahren. Dieser fuhr genau in dem Moment wieder nach oben, als der Mann mit seinem Pkw in einem "unachtsamen" Moment über die Stelle fuhr, berichtet die Polizei.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Am Senkpoller hingegen, der bei dem Vorfall stark beschädigt wurde, beläuft sich der Schaden auf etwa 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)