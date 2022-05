Faustschlag ins Gesicht auf dem Nördlinger Stabenfest

Auf dem Stabenfest wird ein 57-Jähriger von einer bislang unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er muss ambulant behandelt werden.

Zwischen einem 57-Jährigen und einer bislang unbekannten Person kommt es in der Nacht auf dem Nördlinger Stabenfest zu einem Streit. Während der Auseinandersetzung verwechselte der 57-Jährige schließlich seinen Kontrahenten mit einer anderen, ebenfalls unbekannten Person, wie die Polizei mitteilt. Letztere schlug den 57-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht. Der 57-Jährige verletzte sich dabei an der Lippe und musste sich zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus begeben. (AZ)