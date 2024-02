Februar, du darfst einen Tag länger bleiben

Plus Eigentlich mag unsere Kolumnistin den Februar so gar nicht - insbesondere da er kein richtiger Wintermonat mehr ist. Doch eines spricht doch für ihn.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will wirklich niemanden diskriminieren oder ausschließen. Ich versuche auch so selten wie möglich schlecht über andere zu reden, aber du, lieber Februar, bist wirklich nicht das Sahnehäubchen auf der Jahrestorte. Du bist nicht mal die Hafermilch im veganen Marmorkuchen.

Du bist kein Winter mehr (danke Klimawandel!)und irgendwie auch weit entfernt von irgendwas, was Frühling sein könnte. Irgendwie bist du 28 Tage Nieselsuppe, aus der wir uns Selbsthilfegruppen ähnlich mittels Krokus-Schnappschüssen gegenseitig heraus therapieren. Ich meine, klar, der November ist auch nicht der Brüller, aber da hat man irgendwie noch eine kleine Ration Vitamin-D unter der Haut gebunkert und außerdem startet der Weihnachtsmarkt und Glühwein war schon immer ein Pluspunkte-Lieferant.