Feuer bricht nachts in der Nördlinger Altstadt aus

In der Hallgasse brennt nachts ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen in Nördlingen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Nördlinger Altstadt ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Aus dem Gebäude in der Hallgasse, gegenüber der Grundschule Mitte, drang dichter Rauch, der sich auch teilweise über die Altstadt legte. Nach Angaben der Polizei konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude verlassen.

Angaben über die Ursache des Feuers, das Ausmaß des Schadens oder etwaige Verletzte liegen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. (AZ)