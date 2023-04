Feuer in der Toilette des Parkhauses am Bahnhof

Unbekannte zünden Klopapier an. Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Unbekannte haben in den öffentlichen Toiletten des Parkhauses am Bahnhof in Nördlingen ein Feuer entfacht. Laut Polizeibericht wurde am Sonntag, gegen 22.45 Uhr festgestellt, dass dort Toilettenpapier entzündet wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)