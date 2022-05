„Figuration X Abstraktion“: Florian Wenninger stellt neue Arbeiten aus

Plus Besucher sehen auf der Ausstellung von Florian Wenninger abstrakte Zeichnungen auf Papier und großformatige Gemälde. Wie funktioniert diese Kombination?

Mangelndes Selbstbewusstsein kann man ihm nun wirklich nicht nachsagen: Knapp ein Jahr nach seinem ersten öffentlichen Erscheinen auf der regionalen Kunstszene im Krater-Forum wagt Florian Wenninger seine erste Einzelausstellung, diesmal in der Löpsinger Straße 11, dem ehemaligen City-Sport-Laden in der Nördlinger Fußgängerzone.