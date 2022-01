Nördlingen

vor 19 Min.

Freundinnen eröffnen Kosmetik- und Tattoostudio in Nördlingen

Plus Zwei Nördlingerinnen haben ein Kosmetik- und Tattoostudio eröffnet. Bis jetzt haben sie vor allem junge Kunden, das soll sich in Zukunft aber ändern.

Von Lisa Gilz

Wenn Michelina Bronzin und Nikola Dzurillová Nördlingern erzählen, wo sie ihr Kosmetik- und Tattoostudio eröffnet haben, bekommen sie häufiger mal zu hören: "Ah, in der alten Zoohandlung." Die Freundinnen haben ihr Geschäft auf den Namen Twentyone getauft – stellvertretend für das Jahr, in dem sie ihren Traum verwirklichten. Doch noch müssen beide Nördlingerinnen ihren Bürojobs nachgehen und arbeiten nur abends und an Wochenenden in der Löpsingerstraße 31.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen