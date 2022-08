Für St. Vinzenz sollen 24 neue Tagespflegeplätze entstehen

Der Neubau der Tagespflege gegenüber von St. Vinzenz soll gefördert werden. Das Projekt profitiert mit weiteren 28 Projekten vom Programm "Pflege im sozialen Nahraum – PflegesoNah".

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege fördert mit dem Programm "Pflege im sozialen Nahraum – PflegesoNah" im Jahr 2022 bayernweit 29 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 78,7 Millionen Euro. Eines davon ist der Neubau der Tagespflege St. Vinzenz in Nördlingen. Durch das Förderprogramm sollen dort insgesamt 24 Tagespflegeplätze entstehen.

Dazu teilt Bayerns Pflege- und Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit: "Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr rund 1500 zusätzliche Pflegeplätze in Bayern schaffen werden. Das ist ein wichtiges Signal. Wir investieren in eine moderne und bedarfsgerechte Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in ganz Bayern." Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nehme stetig zu. Umso wichtiger sei es deshalb, dass Bayern mit dem Förderprogramm "PflegesoNah" seit dem Jahr 2020 sowohl die Modernisierung als auch die Schaffung von Pflegeplätzen unterstützt.

Nördlingens katholischer Pfarrer, Benjamin Beck, ist Vereinsvorsitzender

CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, der stellvertretender Vorsitzender des Vereins Pflege St. Vinzenz Nördlingen ist, sagt über das PflegesoNah-Programm: "Auch ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsamen Bemühungen um eine signifikante Förderung für die neue Tagespflege St. Vinzenz über das PflegesoNah-Programm zu einem so erfolgreichen Ergebnis kamen. Wir können jetzt die bedarfsgerechte pflegerische Versorgungsstruktur in Nördlingen weiter ausbauen. Wir stärken mit der neuen Einrichtung spürbar die häusliche Pflege, weil wir die große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen besser bedienen können. Ich bin überzeugt, dass pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren sich in der neuen Tagespflege von St. Vinzenz wohlfühlen und bestens umsorgt sein werden."

Dank für die Unterstützung kommt von Nördlingens katholischem Pfarrer, Benjamin Beck. Er ist Vereinsvorsitzender. "Ich danke Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange sowie dem Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek für ihren couragierten Einsatz, dass eine größere Tagespflegeeinrichtung in Nördlingen bald realisiert werden kann."

Staatsminister Holetschek war erst im September vergangenen Jahres zu Besuch im Altenheim St. Vinzenz in Nördlingen. (AZ)

