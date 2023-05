Gaskocher löst Brand in Gemeinschaftsunterkunft aus

In Nördlingen hat es in einer Gemeinschaftsunterkunft gebrannt. Das schnelle Handeln der Bewohner verhinderte Schlimmeres.

Mittwochnacht hat ein Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft An der Lach in Nördlingen den Alarm ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, geriet Kleidung, die an einem Wäscheständer hing, in Brand. Die Bewohner der Unterkunft reagierten schnell und löschten das Feuer, sodass die Feuerwehr nicht mehr einschreiten musste. Grund für den Brand soll ein Gaskocher gewesen sein, der neben dem Wäscheständer gefunden wurde. Dank des schnellen Handels der Bewohner entstand ein geringer Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Nördlingen hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. (AZ)

