Gerd-Müller-Platz in Nördlingen: So schnell ist eine Million Euro ausgegeben

Plus Die Stadt Nördlingen muss tief in die Tasche greifen, um den Platz für das Denkmal von Gerd Müller ansprechend zu gestalten.

Rund eine Million Euro kostet die Stadt Nördlingen die Neugestaltung des Gerd-Müller-Platzes. Zumindest ergibt sich diese Summe, wenn man die Kosten zusammenrechnet, die bislang öffentlich gemacht wurden: 757.000 Euro für den Straßenbau plus 15.000 Euro für die Baumverpflanzung plus 28.000 Euro für das Mobiliar plus rund 200.000 Euro für die Kanalarbeiten. Selbst wenn man die 280.000 Euro Fördergeld wieder abzieht, bleiben noch immer satte 720.000 Euro.

