Großer Andrang bei der Benefizaktion für türkische Erdbebenopfer

Im Rathausgewölbe gibt es am Samstagvormittag leckere türkische Speisen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kommen vorbei und spenden Geld für die Erdbebenopfer.

Geduldig warteten die Menschen am Samstagvormittag in einer langen Schlange: Im Nördlinger Rathausgewölbe fand eine Benefizaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei statt. Es gab türkische Spezialitäten wie Lahmacun oder Baklava, verschiedene Kuchen sowie türkischen Tee oder Kaffee. "Schon um zehn Uhr gab es eine riesige Schlange", freute sich Sener Sahin, eine Frau habe einfach so 100 Euro gespendet.

15 Freiwillige helfen mit

Organisiert wurde die Aktion von den Familien Sahin und Yagmur, die Angehörige im Erdbebengebiet in der Türkei haben. Das Geld geht zum einen an zwei Köche, die die Opfer vor Ort bekochen. Die Familienangehörigen in der Türkei werden die restliche Summe an diejenigen weitergeben, die es am nötigsten brauchen, sagt Sahin: "Das Geld geht zu 100 Prozent an die Opfer der Erdbeben." 15 Freiwillige halfen bei der Aktion mit, in der Küche bereiteten (von links) Filiz Önder, Demet Gülsen, Hatice Günes, Hilal Yildirim, Emel Sahin und Ayhan Yasar leckere Speisen frisch zu.