Großer Andrang bei Impfaktion sorgt für Verkehrschaos

Viele Personen standen schon früh am Morgen beim Impfdrive-In auf der Kaiserwiese an. Die Polizei bat die Feuerwehr um Hilfe.

Die Impfaktion auf der Kaiserwiese hat am Samstagmorgen für ein zwischenzeitliches Verkehrschaos gesorgt. Ab neun Uhr sollte die Aktion beginnen, bereits ab acht Uhr standen zahlreiche Autos an.

Der Ansturm war so groß, dass die Warteschlangen auf der Kaiserwiese umgestaltet wurden, sodass mehr Leute auf den Parkplatz kommen konnten, teilt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. "Von acht bis zehn Uhr war es ein wenig ein Verkehrschaos, die Autos haben sich am Inneren Ring bis auf die Nürnberger Straße zurückgestaut", so der Sprecher. Es seien nicht nur Impfwillige unterwegs gewesen, sondern auch normaler Verkehr. Daher habe man die Feuerwehr um Hilfe gebeten.

Kommandant Marco Kurz sagt vor Ort zu unserer Redaktion, dass die Feuerwehr eingegriffen habe, sich aber die Lage nach deren Ankunft allmählich entspannte.