Brand in Herkheimer Werkstatt

Zu einem Brand sind die Feuerwehren aus Reimlingen, Herkheim und Nördlingen am Freitagabend gerufen worden. In einer privaten Werkstatt hat sich Holz entzündet.

Rund 60 Personen der Feuerwehren aus Reimlingen, Herkheim und Nördlingen sind am Freitagabend gegen 21.45 Uhr zu einer Rauchentwicklung und einem Brand in einer privaten Werkstatt in Herkheim alarmiert worden. Vor Ort löschten sie den Brand.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hat sich im Bereich eines Ofens Holz aus noch unbekannten Gründen entzündet.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. (AZ)