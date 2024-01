Interview

12:00 Uhr

Was kann die Kirche jungen Leuten bieten, Dekan Wolfermann?

Die Kirche versucht auf vielfältige Weise die Menschen anzusprechen, auch diejenigen, die sich von der Kirche entfremdet haben, wie Dekan Gerhard Wolfermann sagt (hier in seinem Dekanatsbüro in der Pfarrgasse).

Plus Die christlichen Kirchen in Nördlingen starten die Aktion „Back to church“, zurück zur Kirche. Wieso Dekan Wolfermann die Kirche für Christen wichtig findet.

Herr Dekan Wolfermann, Sie organisieren eine Aktion „Back to church“. Was genau ist geplant?



Gerhard Wolfermann: Wir laden zu zwei Sonntagen, den 18. und 25. Februar, gemeinsam mit den anderen christlichen Kirchen in Nördlingen besonders ein. Es beteiligen sich die Katholische Pfarreiengemeinschaft St. Salvator, die Neuapostolische Kirche, das Gospelhaus und die Landeskirchliche Gemeinschaft. Wir wollen Menschen daran erinnern, dass der Gottesdienst für sie etwas sein kann, wo sie für sich selbst Ermutigung, Zuspruch und Kraft finden können. Die Menschen können den Gottesdienst neu für sich entdecken, wenn sie Lust haben.

Zur evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Georg gehören neben der St. Georgskirche die Spitalkirche, St. Emmeram auf dem Totenberg und die Hippolyt-Kapelle nahe der Alten Bürg. Von der Reformation bis zur Eingliederung in den bayerischen Staat 1802/03 war Nördlingen eine protestantische Reichsstadt. Heute gibt es in Nördlingen weitere christliche Kirchen. Was ist das Besondere Ihrer Gemeinde?



Wolfermann: Das Besondere ist unser reformatorischer Ansatz. Bei uns stehen Schrift und Bekenntnis im Mittelpunkt. Das heißt, die Heilige Schrift ist die maßgebliche Handlungsanleitung für unser Tun und wir sind als evangelische Kirche demokratisch verfasst. Wir haben keine strenge Hierarchie von oben nach unten, sondern die Kirchenvorstände und die nicht-ordinierten Gemeindeglieder bestimmen das Gemeindeleben maßgeblich mit.

